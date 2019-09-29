حمدوك يتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم

يصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم، قادماً من نيويورك بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد آخر من المسؤولين الفرنسيين.

وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط» أن حمدوك سيصل لباريس اليوم، ليبدأ برنامجه الرسمي غداً الاثنين، ويشارك خلال الزيارة في تشييع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وكان من المقرر أن يزور حمدوك باريس للالتقاء بماكرون الخميس 19 سبتمبر (أيلول) الحالي، بعيد زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، ويتوجه بعدها لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيد أن الزيارة تأجلت بطلب من الجانب الفرنسي، الذي برر التأجيل بأنه لأسباب قاهرة.

ومن المنتظر أن يعود حمدوك للبلاد بعد إكمال مباحثاته مع المسؤولين الفرنسيين.