بالصور : صور حسناوات السودان مع “حمدوك” في نيوريورك تجذب رواد مواقع التواصل

لاقى رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك حفاوة كبيرة من قبل السودانيين المقيمين بنيويورك خلال زيارته لها للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما نقلت ” أخبار الخليج 365”.

وتبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا لرئيس الوزراء السوداني مع عدة شخصيات دولية وسودانية بارزة، ولاقت صوره مع حسناوات السودان إهتماما لافتاً كما جذبت الأنظار.

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ويولي “حمدوك” إهتماماً خاصاً بالمرأة السودانية ومشاركتها في السلطة، إذ شملت حكومته 4 نسوة، يشغلن وزارات: التعليم العالي، والخارجية، والشباب والرياضة، والعمل والتنمية الاجتماعية.

وتُعَدّ السيدة أسماء هي السيدة السودانية الأولى التي تتولى حقيبة الخارجية منذ تأسيس الوزارة عقب الاستقلال.

وهي دبلوماسية سابقة تم فصلها في مطلع التسعينيات “للصالح العامّ” وعملت بعدها في عدد من المنظَّمات الدولية، وتزاملت مع “حمدوك” في ذات العمل بالمنظمات الدولية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)