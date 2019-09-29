فرفور يعلن رسمياً (وريث) عرشه الفني!!

خطف الشاب مصطفى ابن الفنان جمال فرفور, الانظار في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدندن باحدى أغنيات عمه, مما جعل الكثيرين يتنبأون له بمستقبل فني باهر.

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مما جعل الفنان فرفور يؤكد على ان مصطفى هو وريثه الشرعي في الساحة الفنية, مثنياً بحسب صحيفة السوداني على امكاناته الصوتية الكبيرة, هذا ويعتبر مصطفى احد افراد كورس الفنان جمال فرفور, ويتميز بصوت شبيه للغاية لصوت جمال عند بداياته الفنية في التسعينيات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)