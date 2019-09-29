بالفيديو : في حادثة فريدة من نوعها.. طفلة تصدم “قطة” وتنجو بطريقة إحترافية

انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً موقعي “فيس بوك و “يوتيوب” لطفلة تقود سيارة صغيرة “لعبة” في أحد الشوارع الفرعية .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) اثناء قيادة الطفلة لسيارتها بسرعة عالية ظهرت امامها “قطة” فلم تجد طريقة اخرى لتفاديها , فصدمتها .

وكادت الطفلة أن تؤذي نفسها لولا تحكمها الرائع في المقود والسيارة لتنجو بإعجوبة من كارثة كانت من الممكن ان تصيبها بإذي بالغ .

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ووجد الفيديو اعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي , حيث علق احدهم : (الكديس غلطان يا جماعه) , واضاف آخر : (اهم حاجة الضحكة في النهاية والكديسه لي هسا بتكون مخلوعه) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)