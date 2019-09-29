انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً موقعي “فيس بوك و “يوتيوب” لطفلة تقود سيارة صغيرة “لعبة” في أحد الشوارع الفرعية .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) اثناء قيادة الطفلة لسيارتها بسرعة عالية ظهرت امامها “قطة” فلم تجد طريقة اخرى لتفاديها , فصدمتها .
وكادت الطفلة أن تؤذي نفسها لولا تحكمها الرائع في المقود والسيارة لتنجو بإعجوبة من كارثة كانت من الممكن ان تصيبها بإذي بالغ .
ووجد الفيديو اعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي , حيث علق احدهم : (الكديس غلطان يا جماعه) , واضاف آخر : (اهم حاجة الضحكة في النهاية والكديسه لي هسا بتكون مخلوعه) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : في حادثة فريدة من نوعها.. طفلة تصدم “قطة” وتنجو بطريقة إحترافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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