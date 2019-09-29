مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان.. وبيان للشرطة السعودية بشأن الملابسات

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، قتل بإطلاق نار إثر خلاف شخصي، وذكرت أنه توفي بعد أن نقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة قوله إنه في مساء أمس السبت عندما كان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ في محافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعي ممدوح بن مشعل آل علي”.

وتابع أنه “أثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية”.

وأضاف المتحدث أنه “عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، ومقتل اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته برصاص الجاني”.

كما أصيب تركي بن عبد العزيز السبتي (سعودي الجنسية)، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ (فلبيني الجنسية) الموجودين بالمنزل. وأصيب في الحادث أيضا خمسة من رجال الأمن بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل الجاني.

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وأكد أحد الحسابات المعروفة باسم بن عويد على تويتر مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الذي اشتهر بملازمته الدائمة للملك سلمان.

ونشر بن عويد ثلاث تغريدات ذكر فيها أن اللواء الفغم قتل مساء أمس السبت في منزل أحد أصدقائه برصاصات أطلقها صديق آخر إثر خلاف بينهما، ثم اشتبك القاتل مع قوات الأمن خارج المنزل فأردته قتيلا.

وشكك مغردون في رواية وفاة اللواء الفغم، وتساءل بعضهم عن سبب وجود قوات الأمن خارج المنزل وقت الحادثة، وعن قتل الجاني مباشرة لإغلاق الملف، حسب قولهم.

وسرعان ما تصدر وسم #عبدالعزيز_الفغم التداول (الترند) السعودي، وقد عُرف اللواء عبد العزيز الفغم بقربه الشديد من الملك سلمان وحمايته في كثير من المواقف.

وبحسب الجزيرة نت أكد ابن شقيق اللواء الفغم، بداح الفغم عبر تويتر خبر مقتل عمه. يذكر أن الفغم كان أيضا حارسا شخصيا للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)