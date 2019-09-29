” غندور ” الأمر العام ” مافيهو طالعني الخلا “

وصف رئيس المؤتمر الوطني البروفيسور ” إبراهيم غندور ” الشعب السوداني بالعظيم والصادق والشجاع ، منتقداً من اختلفوا معه حول دعمه خطاب رئيس الوزراء د. ” عبد الله حمدوك ” أمام الأمم المتحدة ، مشيراً الى أنه يتحمل تبعات من قدموه للعمل العام ، مشيرا الي أن العمل العام لايوجد فيه ” طالعني الخلا ” في إشارة للخصومة الفجة .

وأوضح ” غندور ” تعليقاً على ردود أفعال متباينة حول تغريدة له دعم من خلالها خطاب رئيس مجلس الوزراء الدكتور ” عبد الله حمدوك ” أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ، أن الأمر العام ليس فيه ( طالعني الخلا ) ، خاصة لو كنت في القيادة ، وقال ” غندور ” : عندما تقدم خطابك لشعب خاطبه بقدر مقامه وشعبنا عظيم وصادق وشجاع .

وأضاف : علينا أن نخاطبه بلغة على قدر تقديرنا لصفاته تلك وغيرها من جميل الخصال لا أن نتحدث باللغة التي يصفها بها بعض الجهلاء كذباً وتلفيقاً وساقط القول ، وتابع : نخاطب شعبنا بقدر حبنا ومشاعرنا تجاهه ، وأردف : ( الأمر العام مافيه طالعني الخلا ، خاصة لو كنت في القيادة لانك تتحمل تبعات من قدموك للقيادة أو هم جزء من إنتمائك ولو اختلفوا معك في الخاص ) ، وأردف ( أفعل ماتريد وبالطريقة التي تحب لأنك وحدك من يتحمل النتائج ) .

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وبحسب صحيفة المجهر ، كان ” غندور ” قد وجه إنتقادات للذين سخروا من عدم وجود حضور كبير من ممثلي الدول أثناء لقاء حمدوك لخطابه أمام الجمعية العامة وقال أنه أمر اعتيادي .

وأضاف ” حمدوك ” يمثل الشعب السوداني ولايمثل القوى السياسية التي إختارته .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )