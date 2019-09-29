التاريخ: 29-سبتمبر-2019
3 مشاهدة
وصف رئيس المؤتمر الوطني البروفيسور ” إبراهيم غندور ” الشعب السوداني بالعظيم والصادق والشجاع ، منتقداً من اختلفوا معه حول دعمه خطاب رئيس الوزراء د. ” عبد الله حمدوك ” أمام الأمم المتحدة ، مشيراً الى أنه يتحمل تبعات من قدموه للعمل العام ، مشيرا الي أن العمل العام لايوجد فيه ” طالعني الخلا ” في إشارة للخصومة الفجة .
وأوضح ” غندور ” تعليقاً على ردود أفعال متباينة حول تغريدة له دعم من خلالها خطاب رئيس مجلس الوزراء الدكتور ” عبد الله حمدوك ” أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ، أن الأمر العام ليس فيه ( طالعني الخلا ) ، خاصة لو كنت في القيادة ، وقال ” غندور ” : عندما تقدم خطابك لشعب خاطبه بقدر مقامه وشعبنا عظيم وصادق وشجاع .
وأضاف : علينا أن نخاطبه بلغة على قدر تقديرنا لصفاته تلك وغيرها من جميل الخصال لا أن نتحدث باللغة التي يصفها بها بعض الجهلاء كذباً وتلفيقاً وساقط القول ، وتابع : نخاطب شعبنا بقدر حبنا ومشاعرنا تجاهه ، وأردف : ( الأمر العام مافيه طالعني الخلا ، خاصة لو كنت في القيادة لانك تتحمل تبعات من قدموك للقيادة أو هم جزء من إنتمائك ولو اختلفوا معك في الخاص ) ، وأردف ( أفعل ماتريد وبالطريقة التي تحب لأنك وحدك من يتحمل النتائج ) .
وبحسب صحيفة المجهر ، كان ” غندور ” قد وجه إنتقادات للذين سخروا من عدم وجود حضور كبير من ممثلي الدول أثناء لقاء حمدوك لخطابه أمام الجمعية العامة وقال أنه أمر اعتيادي .
وأضاف ” حمدوك ” يمثل الشعب السوداني ولايمثل القوى السياسية التي إختارته .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر ” غندور ” الأمر العام ” مافيهو طالعني الخلا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.