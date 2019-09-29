مصدرو الذهب يطالبون بخروج الشركات النظامية وبنك السودان من الصادر

التاريخ: 29-سبتمبر-2019
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شددت شعبة مصدري الذهب على أهمية الشركات النظامية والحكومية, وبنك السودان من صادر الذهب.
وكشف عبد المنعم الصديق, رئيس شعبة مصدري تهريب “80%” من الذهب عبر طرق رسمية في النظام البائد, والـ “20%” المتبقية لم يستفد منها السودان وتدخل إلى جيوب أشخاص – لم يسمهم – مما أدى لفقدان البلاد كل الثروات تقدر بـ “200” طن.
ووجه الصديق انتقادات لاذعة لبنك السودان المركزي انتهاجه سياسات خرقاء على حد وصفه, وقال نحسب ان الشركات لم تراع مصلحة السودان. داعياً،إلى ضرورة تصحيح المسار, وجزم بان هناك تهريباً مقنناً بواسطة مجموعات متعددة.
وأضاف انتهى عهد التدليس والتضليل ولا بد من وضع سياسات رشيدة تخرج البلاد إلى بر الأمان, وتنشلنا من الفقر, وزاد بحسب صحيفة اليوم التالي: “لسنا فقراء لكن أفقرتنا السياسات السابقة”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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