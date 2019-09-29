محكمة البشير تستمع لإفادات مثيرة لـ (3) من شهود الدفاع

التاريخ: 29-سبتمبر-2019 فى : أخبار 16 مشاهدة رفضت المحكمة المكلفة بنظر الدعوى التي يمثل فيها الرئيس السابق عمر البشير, وفقاً لقانون السلطة القضائية, طلبين لهيئة الدفاع يتعلقان بتلاوة الاعتراف القضائي على المتهم وفقاً للمادة “2.147” وتعديل ورقة الإتهام في مواجهته, بجانب تحديد المبلغ الذي أثرى به المتهم, فيما وافقت على طلب باضافة (4) شهود دفاع آخرين بخلاف الكشف لدى المحكمة. Advertisements ومنحت الدفاع فرصة أخيرة لإيداع كشف الشهود وملخص إفاداتهم اليوم بالمحكمة, وإلا اعتبرته فاشلاً. واستمعت المحكمة لـ”3″ شهود دفاع من مؤسسات مختلفة “قناة طيبة الفضائية”, “مستشفى السلاح الطبي”,” وممثل للمراجع العام”, وأَقر مدير الشؤون القانونية بقناة “طيبة” باستلام القناة مبلغ ألف يورو كدعم مالي من الرئيس بتاريخ 24/11/2018, وتم تحرير إيصال باستلام المبلغ من الإدارة المالية وتسليمه لمندوب الرئيس. وبحسب صحيفة الصيحة ان مدير ادارة المراجعة الجنائية بمكتب المراجع العام, النور مكرم عبد الرحمن كشف , أن حسابات رئاسة الجمهورية لم تخُضع للمراجعة العامة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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