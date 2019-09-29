الأمم المتحدة‎ و57 دولة تدعم الحكومة الانتقالية‎ في السودان

أكدت الأمم المتحدة و57 دولة وست مؤسسات دولية، السبت، دعمها الكامل للحكومة الانتقالية السودانية، وحثت المجتمع الدولي على الاتحاد في مساندة السلطات الوطنية بالخرطوم.

جاء ذلك في بيان أصدره استيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى اجتماع رفيع المستوى حول السودان، عقد على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، وحضره وفود 57 دولة عضو وست منظمات دولية، بالإضافة إلى عدد من وكالات الأمم المتحدة.

ورحب البيان بإعلان رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبدالله حمدوك عن أولوياته في الفترة المقبلة، وعلى رأسها وقف الصراع مع الجماعات المسلحة وبناء سلام شامل.

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وأوضح البيان أن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن دعمهم الكامل للحكومة الانتقالية السودانية وشجعوها على العمل بشكل جماعي.

ورحبت الوفود بشدة بالتزام حكومة السودان بزيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات العمليات السياسية، بما في ذلك تعيين أول وزيرة خارجية للسودان.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. (الاناضول)