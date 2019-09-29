مصرع (70) شابا سودانيا في انهيار منجم ذهب بتشاد

لقى نحو (70) شابا سودانيا يوم امس الاول (الخميس) حتفهم بمنطقة “كوري بكدي” بدولة تشاد علي اثر انهيار احد مناجم التنقيب عن الذهب.

وقال مصدر موثوق لـ(تاسيتي نيوز)، ان فرق الانقاذ فور انهيار المنجم سارعت لمكان الحادث حيث تم انتشال (21) جثة حتى الان، بينما ما يزال البحث جاريا عن البقية الذين هم في عداد المفقودين.

واكد المصدر ان المنجم المنهار يعتبر قديم جدا، كذلك فان منطقة التنقيب تلك تقع على الشريط الحدودي بين السودان وتشاد باتجاه وتضم المئات من الجنسيات المختلفة التي تعمل في مجال استخراج المعدن الاصفر.