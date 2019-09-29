الفنان اللبناني وديع الشيخ ينجو من الموت المحقق

وأثناء تصوير وديع الشيخ لفقرة رجوب ’’الجي سكي‘‘، وهي هوايته المعتادة وقع من ’’الجي سكي‘‘ ما تسبّب بدخوله إلى المستشفى لساعات لإجراء الفحوصات الطبية.
ونشرت قناة OTV، مقطع فيديو للفنان اللبناني وديع الشيخ أثناء تواجده في المستشفى تحت إشراف الطبيب، وذلك بعد أن غدرت به أمواج البحر وألقت به للأعماق.
وكشفت الإسعافات الأولية والفحوصات التي أجراها وديع الشيخ برفقة فريق برنامج ’’خدني معك‘‘، عن معاناته من رضوض في مختلف أنحاء جسمه.
يُذكر أن وديع الشيخ، أثار الجدل قبل قرابة الشهرين بسبب إهانته لعسكري لبناني قام بتوقيفه وهو في طريقه لإحياء الحفل بالعاصمة بيروت وهو ما أثار جدلًا واسعًا معتبرين ما حدث أمر غير مقبول وقام الفنان اللبناني بالرد على تلك الاتهامات.
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