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الفنان اللبناني وديع الشيخ ينجو من الموت المحقق

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نجا الفنان اللبناني وديع الشيخ من الموت المحقق إثر تعرّضه لحادث خلال تصويره حلقة جديدة ضمن برنامج ’’خدني معك‘‘ الذي يُعرض على قناة OTV، مع الفنان وسام صباغ.

وأثناء تصوير وديع الشيخ لفقرة رجوب ’’الجي سكي‘‘، وهي هوايته المعتادة وقع من ’’الجي سكي‘‘ ما تسبّب بدخوله إلى المستشفى لساعات لإجراء الفحوصات الطبية.

ونشرت قناة OTV، مقطع فيديو للفنان اللبناني وديع الشيخ أثناء تواجده في المستشفى تحت إشراف الطبيب، وذلك بعد أن غدرت به أمواج البحر وألقت به للأعماق.

وكشفت الإسعافات الأولية والفحوصات التي أجراها وديع الشيخ برفقة فريق برنامج ’’خدني معك‘‘، عن معاناته من رضوض في مختلف أنحاء جسمه.

يُذكر أن وديع الشيخ، أثار الجدل قبل قرابة الشهرين بسبب إهانته لعسكري لبناني قام بتوقيفه وهو في طريقه لإحياء الحفل بالعاصمة بيروت وهو ما أثار جدلًا واسعًا معتبرين ما حدث أمر غير مقبول وقام الفنان اللبناني بالرد على تلك الاتهامات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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