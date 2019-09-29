36 قتيلا بحادث سير مروع في الصين

لقي ما لا يقلّ عن 36 شخصاً مصرعهم وأصيب 36 آخرون بجروح في شرق الصين إثر اصطدام حافلة بشاحنة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية.

وقالت وكالة شينخوا إنّ الحافلة كانت تقلّ 69 شخصاً عندما اصطدمت بالشّاحنة على طريق سريع في إقليم جيانغسو بشرق البلاد السبت.

وتتكرر حوادث السير في الصين حيث كثيرا ما لا يتم احترام قوانين المرور.