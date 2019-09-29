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36 قتيلا بحادث سير مروع في الصين

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لقي ما لا يقلّ عن 36 شخصاً مصرعهم وأصيب 36 آخرون بجروح في شرق الصين إثر اصطدام حافلة بشاحنة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية.

وقالت وكالة شينخوا إنّ الحافلة كانت تقلّ 69 شخصاً عندما اصطدمت بالشّاحنة على طريق سريع في إقليم جيانغسو بشرق البلاد السبت.

وتتكرر حوادث السير في الصين حيث كثيرا ما لا يتم احترام قوانين المرور.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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