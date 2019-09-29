حققت أغنية سعد لمجرد الجديدة "يخليك للي"، مشاهدات مرتفعة بعد طرحها بقناته عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. وتخطت مشاهدات الأغنية أكثر من 24,621,225 مشاهدة بعد طرحها بيوتيوب. كلمات الأغنية يخليك ليلي يا غزالي ونطير معاك في العلالي منخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح وانا وانا ومن لاقانا عاجباني فيه الرزانة طيبة القلب والحنانة شكون فحالي انا عشيري هذا معايا في وقت الشدة حدايا يستاهل كل الهدايا للي فالكون Advertisements فاهمني حاسس بيا عارفني تايق فيا ويلا غضبت يخاف عليا و بالو مشطون ديما عاطيني الخاطر نلقاه جنبي حاضر ومحبتي ليه زايدة اكثر منقول عييت وعيونو فيها نحصل كلامو حلو كي العسل مخليني معاه نوصل فين بغيت وانا وانا و من لاقانا عاجباني فيه الرزانة طيبة القلب والحنانة شكون فحالي أنا

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرحها بن 10 أيام.. أغنية سعد لمجرد تقترب من 25 مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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