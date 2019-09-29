طرح "يا ترى" اللهجة اللبنانية بعد غياب سنوات عن الأغنية اللبنانية، وجاءت بقالب رومانسي كما عود جمهوره في الوطن العربي. فضل شاكر، طرح الأغنية حصريا عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.

ً

"يا ترى" واقتربت "يا ترى" من تحقيق مليوني ونصف المليون مشاهدة عبر قناته على اليوتيوب، وتداولها جمهوره عبر مختلف شبكات مواقع التواصل الإجتماعي. أغنية "يا ترى" من كلمات أحمد ماضي والحان زياد يوسف وتوزيع زاهر ديب.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على عدد مشاهدات "يا ترى" لفضل شاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.