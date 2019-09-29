بسبب كلوب.. زلزال في ليفربول

ويمتلك كلوب عقدًا ساريًا مع بطل أوروبا حتى عام 2022.
وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن إدارة ليفربول تشعر بالقلق في الوقت الحالي من إمكانية رحيل كلوب خاصة مع عدم وجود أي بوادر لتجديد عقده حاليًا.
وأشارت إلى أن مسئولي ليفربول يخشون أن يقدم الاتحاد الألماني عرضًا لكلوب من أجل تدريب منتخب بلاده وينال رضا وموافقة يورجن.
وأوضحت أن ليفربول يشعر أن كلوب لديه طموح لتدريب منتخب الماكينات الألمانية يومًا ما خلال مسيرته.
وبالرغم من وجود يواكيم لوف في منصب مدرب منتخب ألمانيا حاليًا، إلا أن الاتحاد قد يفكر في البدائل المحتملة له حال انتهاء عقده في عام 2022.
ويسعى ليفربول بقوة إلى الاحتفاظ بخدمات كلوب لأطول فترة ممكنة وتجديد عقده الحالي خاصة في ظل النتائج المميزة التي يحققها الفريق تحت قيادته والفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
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