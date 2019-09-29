الحضرمي: تمكنا بدعم من التحالف من كبح جماح الحوثيين

وأضاف الحضرمي أن الحرب فرضت على اليمن من قبل ميليشيات عقائدية مدعومة من إيران، مشيرا إلى أن تلك الميليشيات قامت بتدمير كل شيء جميل في اليمن، و استطاعت في بضع سنوات أن تهدم حلم جميع اليمنيين بالحرية والمواطنة.
وشدد الحضرمي على أن الشعب اليمني سيسقط أي محاولات لتمزيق الوطن، وأن الحل يكمن في إلزام الميليشيات بتنفيذ ما اتفقت عليه.
وأدان الحضرمي في كلمته الهجوم على أرامكو في السعودية، كما حمل مجلس الأمن المسؤولية بالزام المليشيات بالانسحاب من الحديدة.
قبل ذلك، قال وزير خارجية البحرين في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، خالد بن أحمد آل خليفة إن خطر الإرهاب اتخذ اشكالا غير مسبوقة ، ويتجلى في ما تمارسه إيران من تدخلات في شؤون المنطقة عبر عقود.
من جانبه قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن هجوم أرامكو لا يمس السعودية فحسب بل الاقتصاد العالمي وأنه كان لابد للاتفاق النووي أن يأخذ برأي دول المنطقة ويتطرق لكافة سلوكيات إيران.
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