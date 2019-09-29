تحركات "حمدوك" لرفع إسم السودان من قوائم الإرهاب

عدة تحركات أجراها الخبير الاقتصادي، عبد الله حمدوك، رئاسة الحكومة الانتقالية من أجل السعي لرفع إسم السودان من قوائم الإرهاب.

وقال رئيس وزراء السودان الجمعة إنه أجرى محادثات مفيدة مع مسؤولين أميركيين أثناء وجوده بالأمم المتحدة هذا الأسبوع وعبر عن أمله

وقال حمدوك للصحفيين عقب فعالية رفيعة المستوى لحشد الدعم لبلاده خلال التجمع السنوي لزعماء العالم "أتاح لنا المجيء إلى الجمعية العامة (للأمم المتحدة) فرصة هائلة للقاء قادة كثيرين بالإدارة الأميركية".

وأضاف "أجرينا نقاشا مفيدا للغاية بشأن قضية الإدراج كدولة راعية للإرهاب. نأمل أن نتمكن قريبا جدا من إبرام اتفاق يسمح برفع السودان من القائمة".

وفي أول حضور لمسؤول سوداني منذ 9 سنوات، وقف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، على منصة المنظمة الدولية مادا يده إلى المجتمع الدولي في مبادرة صلح تعيد السودان إلى ممارسة دوره الطبيعي.

وفي كلمته أعرب حمدوك عن أمله بالتوصل قريبا إلى اتفاق لرفع اسم بلاده عن قائمة الإرهاب، الأمر الذي همش وجوده سنوات طويلة وحرمه من فرص كثيرة لتحقيق أي نهوض اقتصادي.

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حمدوك قال إنه أجرى محادثات إيجابية ومهمة مع مسؤولين أميركان، وكانت النقاشات جدية ومثمرة حول تغيير النظرة إلى السودان كدولة راعية للإرهاب، ما سيمكنه من الاستفادة من دعم صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للحصول على تمويل يساعد في التصدي لقضايا الديون وجذب الاستثمار.

وأضاف حمدوك في حديثه عن إيجابيات هذه الخطوة، أنها ستُسهم في تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي التي سبق وأعلنها وزير المالية والهادفة لكبح التضخم الكبير، مع ضمان استمرار إمدادات السلع الأساسية، وقد وعد حمدوك بألا يشكل السودان الجديد الذي يتبنى الحكم الرشيد والديمقراطية أي تهديد لأي بلد في العالم.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي استمرار جهود الاتحاد مع الشركاء الدوليين لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك خلال لقائه “فكي” بنيويورك أمس على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة ، على جهود الاتحاد الأفريقي ومواقفه الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية ،.