تظاهرات للمطالبة بالموافقة على قانون الإجهاض فى الإكوادور

تظاهرالمئات، فى الإكوادور للمطالبة بالموافقة على تشريع قانون الإجهاض بالبلاد، ورفض المشروعون فى الإكوادور تشريع ذلك القانون. وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز، احتشاد عشرات السيدات فى الشوارع رافعين لافتات تطالب المشرعون بتمرير القانون.

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