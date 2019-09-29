وكان لقاء إتليتكو مدريد وريال مدريد في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني، قد إنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليبقى ريال مدريد في الصدارة، برصيد 15 نقطة، ويأتي إتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الصدارة.
وبعد المباراة تحدث سيموني عن هذه الواقعة، وقال: " في الحقيقة أنا مؤمن دومًا أن ما يحدث في الملعب يبقى في الملعب، ليس هناك ضغينه، وبالفعل الحكم الثاني يعرف ما قاله لي، ولكن الأمر قد أنتهى بالنسبة لي الآن".
ويذكر أن سيرجيو راموس كذلك قد تحدث هو الأخر عن الواقعة، وقال: "الجميع يعلم أن سيموني دائم الشكوى، وهو يشتكي كثيرًأ، الأمر قد أنتهى داخل الملعب، والحكام هم من يقررون، والجميع عليه أن يلتزم بقرارهم، نحن ربما كان من نصيبنا بطاقات صفراء أكثر لكن هذا هو شيء ثانوي وليس بالمهم”.
يذكر أن سيموني كان قد دخل في مشادة مع سيرجيو راموس خلال مباراة الديربي بين ريال مدريد وإتليتكو مدريد، وذلك في مشهد معتاد بالنسبة للثنائي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من راموس وسيموني حول لقطة مباراة الديربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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