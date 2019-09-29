إلى أين وصل ألبوم إليسا الجديد؟

تعمل النجمة اللبنانية إليسا، على قدم وساق للانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد، وذلك لطرحه بموسم رأس السنة، حيث تتعاون في الألبوم للمرة الأولى مع عدد من الشعراء والملحنين داخل ألبوم.

ومن مفأجاة إليسا للجمهور فى ألبومها الجديد، وهى تقديم عدد من أغانى باللهجة المصرية، لأن أغلب الأغنيات قد تكون باللهجة اللبنانية، كما تتعاون مع فريق الشعراء والملحنين والموزعين المصريين داخل ألبوم، ومن الشعراء ملاك عادل، وأغنيتن مع الشاعر بهاء الدين محمد، ونادر عبد الله، أما ملحنين رامى جمال، وثلاث أغنيات لمدين، وعدد أغنيات مع محمد يحيى، أما الموزعين أحمد عبد السلام، وأحمد إبراهيم، ومن لبنان زياد برجي،علي المولى، سهام الشعشاع، سليم عساف، نزار فرنيسي، ومروان خوري.

من ناحية أخرى تستعد إليسا لحفلها على مسرح أوليمبيا هول "Olympia hall" 1 نوفمبر المقبل في باريس بفرنسا، ومن المقرر أن تقدم إليسا خلال الحفل عددا من أغانيها الشهيرة، أبرزها "أسعد واحدة" و"يا مرايتى" و"حالة حب"، وغيرها الكثير.

إليسا قدمت مؤخرًا أغنية "قبل أى حد" فى إعلان إحدى شركات الاتصالات الكبرى فى مصر، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماسترعلى فتح الله وإنتاج شركة سينرجى، وتحقق الأغنية ردود أفعال كبيرة منذ طرحها على موقع فيس بوك ويوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال إليسا كان طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.