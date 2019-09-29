وتصدى أوبلاك لواحدة من أفضل الكرات هذا الموسم من أمام المهاجم الفرنسى، خلال المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة السابعة من الليجا.
وقال أوبلاك: "لقد كنت متمركز بشكل جيد وهو الشئ الأساسى يأى حارس مرمى، ورأيت الكرة وآمل أن يكون الأمر دائمًا هكذا، كلما استقبلنا أهدافًا أقل كلما كان ذلك أفضل".
بهذه النتيجة حافظ ريال مدريد على صدارته لجدول ترتيب الدورى الإسباني، برصيد 15 نقطة،بينما يأتى أتلتيكو مدريد فى المركز الثالث برصيد 14 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تصدى "أوبلاك" لكرة بنزيما الخرافية؟.. الحارس يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.