جوجل تفقد صفقة حكومية رئيسية بعد حصول مايكروسوفت عليها

منحت وزارة الداخلية الأمريكية عقدًا بقيمة 94 مليون دولار لشركة Microsoft Cloud Experts Planet Technologies وشركائها لتتولى أحد أكبر عقود جوجل، حيث كانت Google’s ISV Onix هى المسئولة عن الخدمة منذ عام 2012، ولكن فى النهاية تخلت عن العقد دون الاحتجاج على خسارتها لهذه الصفقة.

وحسب موقع “mspoweruser”، فمن المتوقع أن يكلف العقد عدة ملايين إضافية من ميكروسوفت، ولكن من المتوقع أيضًا أن تقدم المزيد من الخدمات، حيث قالت وزارة الخارجية فى بيان لها: "سوف تدعم الحلول المستندة إلى مجموعة النظراء من خلال تحسين أساليب التعاون في العمل، وقدرات الاتصال، واستخدام وإدارة البريد الإلكتروني بطريقة مبسطة وزيادة أداء الأعمال بشكل عام لمهمة وزارة المالية وأهداف التكلفة والدعم".

كما ذكرت: "تتضمن أهداف وزارة الطاقة تطوير شراكة متكاملة لبناء مشروع ينقل الحسابات والبيانات والضوابط التقنية وإمكانيات التوثيق أو الوصول والتطبيقات التى تشكل البريد الإلكترونى السحابى الحالى ونظام التعاون إلى نظام حديث وآمن وغنى بالخدمة وبريد إلكترونى وتعاون النظام".

ويعد 75٪ من البريد الإلكترونى الحكومى الأمريكى يعتمد على السحابات التخزينية الآن، لكن الهدف هو 95٪، مما يترك مجالًا كبيرًا لـ Microsoft للتوسع فيه.