غرامات مالية على أندية النصر والهلال والأهلى السعودية.. ما الأسباب؟

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودى غرامات مالية على أندية النصر والهلال والأهلي، حيث فرضت على النصر مبلغ 40 ألف ريال، لمخالفة عبدالرحمن الحلافى مشرق الكرة فى النادى ولاعبه البرازيلى بيتروس، كما غرمت الهلال 30 ألف ريال والأهلى 60 ألف ريال.

وفقا لصحيفة "الرياضية السعودية" أن لجنة الانضباط استندت فى قرارها ضد النادى النصر إلى المادة 66 من اللائحة بعد نزول عبدالرحمن الحلافى إلى أرض الملعب فى مباراة فريقه امام الشباب فى الجولة الثالثة من دورى كاس محمد بن سلمان للمحترفين وغرمته مبلغ 20 ألف ريال كما وغرمت البرازيلى بيتروس مبلغ 20 ألف ريال لعدم حضوره المؤتمر الصحفي.

و فى قرار أخر غرمت اللجنة على البليهى لاعب فريق الهلال مبلغ 20 ألف ريال لدخوله غرفة الملابس واسمه غير مسجل فى كشوفات مباراة فريقه أمام الفيحاء، كما غرمت فريق الهلال مبلغ 10 آلاف ريال لتاخر لاعبى الفريق فى الدخول لارض الملعب فى الشوط الثانى فى مباراة فريقهم امام الرائد فى الجولة الثانية.

وألزمت لجنة الانضباض النادى الأهلى بدفع غرامة مالية بمبلغ 60 ألف ريال لمخالفة كلاً من عبد العزيز النهدى مدير المركز الإعلامي، و أحمد بامعوضة المشرف العام على الكرة، وعمر باخشوين المشرف العام على الكرة بمبلغ 20 ألف.