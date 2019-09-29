بعد التعادل مع أتليتكو مدريد.. ماذا قال زيدان؟

قال زيدان خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة،:" دخلنا المباراة من أجل تحقيق الفوز، ربما كان ينقصنا شيء ما ولكننا قدمنا مباراة جيدة، وأعتقد أننا كنا نعانى نقص فى إنهاء الهجمات بشكل جيد وتسجيل الأهداف".
وأضاف مدرب الفريق الملكى قائلا:"أنا سعيدًا جدًا بما قدمه اللاعبين وأيضًا نظافة الشباك، دافعنا بشكل جيد وكل الفريق كان متواجد بقوة في الدفاع واعتقد أنها نقطة إضافية لكننا استحقينا أكثر من ذلك".
وعن ايدن هازارد، أوضح: ليس لديه الكثير ليكون جاهز 100 ٪ ، يجب أن نكون معه؛ يجب أن نتبع كل شىء لمساعدته، وإنه تحسن دفاعى مهم للغاية ؛ إذ عملنا جميعًا في تضامن دفاعي وهذا هو الأفضل للفريق ، ستأتي الأهداف حتماً".
وأضاف: "نعلم أهمية وجود حدّة في كل مباراة، ولكني أؤكد أنها اليوم كانت متواجدة منذ الدقيقة الأولى ، لم نمنحهم أي فرصة".
وحافظ ريال مدريد على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 15 نقطة،بينما يأتى أتلتيكو مدريد فى المركز الثالث برصيد 14 نقطة.
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