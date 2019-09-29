اليوم.. رئيس الوزراء السوداني يبدأ جولته بفرنسا

يبدأ رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، زيارة إلى فرنسا اليوم ، حيث يتوجه من نيويورك إلى باريس، لعقد مباحثات مع كبار المسؤولين الفرنسيين.

وفي وقت سابق، تلقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك،، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا، لبحث التعاون بين البلدين.

والتقى حمدوك، في مكتبه، السفيرة الفرنسية في الخرطوم إيمانويل بلاتمان، وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر دهب.

وأوضح مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية السودانية محمد عبدالله التوم أن السفيرة الفرنسية نقلت دعوة ماكرون إلى حمدوك لزيارة فرنسا وعقدا مباحثات ثنائية، بهدف بحث سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه باريس إلى الخرطوم في المرحلة المقبلة.

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وأشارت السفيرة الفرنسية -بحسب التوم- إلى الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة بلادها للتطورات في السودان ونجاح ثورته السلمية، مؤكدة رغبة باريس في تقديم كل الدعم الممكن إلى الحكومة المدنية الجديدة.

بدوره، أعرب رئيس وزراء السودان عن بالغ تقديره للدعوة الكريمة من الرئيس الفرنسي، مؤكدا استعداده لتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، وذلك حرصاً على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد حمدوك على الدور الذي يمكن أن تقدمه فرنسا إلى السودان بالنظر إلى مكانتها الدولية وثقلها السياسي، مشيراً إلى العديد من مجالات التعاون الاقتصادي التي يمكن أن تشكل أولوية للعمل عليها في الفترة المقبلة مع فرنسا.