تعرض مستشار الأمن القومي العراقي السابق لحادث دهس في لندن

وقال الربيعي (71 عاما)، إن "الحادث أسفر عن إصابتي بكسور متعددة في ثمانية أضلاع في الجانب الأيمن من الصدر مع كسور متعددة في لوح الكتف الأيمن".
وأضاف، أن "الطاقم الطبي تمكن من تنظيف النصف الأيمن من الصدر من الدم وعادت الرئة اليمنى إلى العمل بنسبة 95 بالمئة، عقب انكماشها إلى الصفر"، مشيرا إلى أن "المشكلة الكبرى التي يركز عليها الأطباء هي السيطرة على الآلام المبرحة التي تنتابني من وقت لآخر".
وتابع الربيعي: "الخطر على حياتي زال، وأنا الآن في وعي كامل وأتماثل للشفاء بعون الله وبدعوات المخلصين".
والربيعي هو أول من تسلم منصب مستشار الأمن القومي في العراق عقب الغزو الأمريكي، وسبق أن أعلن منذ سنوات أنه لا يزال يحتفظ بالحبل الذي شنق به الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وأبدى الربيعي ارتياحه لابتعاده عن الساحة السياسية العراقية، مشيرا الى أن "الصراع السياسي بين الكتل العراقية خاصة التي لها تمثيل مذهبي أضر بالعملية السياسية، لا سيما وأن بعض السياسيين يتحدثون بلغة العنف ويريدون تحقيق أهدافهم السياسية بالقوة".
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