"طالعات".. الفلسطينيات يرفعن أصواتهن ضد العنف بحق المرأة

خرجت فلسطينيات في مظاهرات مناهضة للعنف ضد المرأة وقتل النساء، مساء السبت لليوم الثالث على التوالي، ضمن حراك "طالعات" النسوي تحت شعار "لا وجود لوطن حر إلا بنساء أحرار".

والمظاهرات التي بدأت من حيفا، مرت بالطيبة ورام الله ورفح والجش والقدس ويافا والناصرة وعرابة، لتصل إلى بيروت وبرلين.

ويناضل حراك "طالعات" الذي نظمته مجموعة نساء فلسطينيات مستقلات، ضد الترويع الذكوري، وكل أشكال العنف الممارس بحق المرأة الفلسطينية أينما كن.

وقوبلت طلبات بعض الجهات النسوية الإسرائيلية للانضمام إلى "طالعات" بالرفض القطعي من قبل الحراك، بسبب أنه يخص المجتمع الفلسطيني الذي يواجه عنف المنظومة الاسرائيلية بشكل يومي، كي لا يصبح طريقا لشرعنة العنف الإسرائيلي، حسب راية هواري، إحدى منظمات الحراك.

وكان محرك هذه المظاهرات في فلسطين هو الأخبار المتداولة حول تحطيم قدمي سيدة في مدينة جنين من قبل أخيها بـ"مهدة البناء" ما أدى لبتر قدميها لاحقا.

وقبل ذلك، وقعت جريمة مدوية أخرى، حيث توفيت الفتاة إسراء غريب من بيت ساحور بعد تعرضها للعنف النفسي والجسدي وأعمال شعوذة من قبل أهلها.