كوبا تنتقد في الأمم المتحدة عقوبات واشنطن ضد راوول كاسترو

وقال الوزير، في كلمته التي زادت عن الوقت المحدد بـ 15 دقيقة، إن "هذا عمل بلا أي تأثير عملي، ويراد منه الإساءة لكرامة كوبا".
واتهم رودريغيز، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بمحاولة اجتذاب "الكوبيين-الأمريكيين ذوي الميول اليمينية المتطرفة"، قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة العام المقبل.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن سبب الحظر، هو دعم راوول كاسترو للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
واتهم بومبيو، كاسترو أيضا بانتهاك حقوق الإنسان، في كوبا من خلال استمراره في العمل، كأمين عام للحزب الشيوعي الحاكم.
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