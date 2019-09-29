الرياض والمنامة تجددان تأييدهما لجهود مصر في مكافحة الإرهاب

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن تأييد المملكة للجهود التي تبذلها مصر في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء.

وأكد المصدر تضامن المملكة التام ومؤازرتها لمصر في الحرب على الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري.

وفي المنامة، أكدت البحرين موقفها الثابت والراسخ الداعم لمصر في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب وللتصدي لكل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وتضامنها فيما تقوم به من دور استراتيجي في تعزيز الأمن القومي العربي والحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة.

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية الجهود الضخمة التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب والقضاء على مختلف التنظيمات الإرهابية، وخاصة ما تم اتخاذه مؤخرًا من إجراءات في محافظة شمال سيناء.

وكان قد أعلن الجيش المصري، مساء الجمعة، مقتل وإصابة ضابط و9 جنود، أثناء عمليات لمداهمة بؤر إرهابية، كما كشف نتائج عمليات عسكرية وأمنية، خلال الفترة الماضية.

وقال الجيش في بيان إنه دمر عشرات الملاجئ والعربات التي يستخدمها الإرهابيون، وقتل أكثر من 100 مسلح متشدد، في مناطق متفرقة من البلاد.