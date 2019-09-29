مجهولون يهاجمون بـ”المولوتوف” منازل قيادات في قوى التغيير

الاناضول ـ أعلن حزب المؤتمر السوداني، السبت، قيام مجهولين بالهجوم على منازل قيادات بقوى “الحرية والتغيير”، بزجاجات حارقة (مولوتوف).



جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب.

وأوضح البيان أن جماعة مجهولة هاجمت منزل رئيس المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم، شريف محمد عثمان، وهو أيضا عضو لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات التي أطاحت بنظام عمر البشير).

كما طالت الهجمات منزل الناشط بـ”تجمع المهنيين السودانيين”، أبرز مكونات قوى التغيير، محمد حسن سيد، والقيادية بحزب المؤتمر، نهال عمر، التي قال البيان إنها تلقت تهديدات سابقة ممن سماهم “فلول عناصر النظام البائد”، في إشارة لنظام البشير.

وتابع البيان: “إننا إذ ندين هذا الهجوم، فإننا نؤكد أن هذه الهجمات الصبيانية لن تخيفنا أو تجعلنا نتراجع من منتصف الطريق”.

وزاد: “إننا نعي بأن طريقنا نحو إكمال مهام الثورة سيكون محفوفا بمخاطر كبيرة، من بينها أفعال القوى المناهضة للثورة، وعناصر النظام القديم التي لن تستكين، وستسعى لاستخدام كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة للانقضاض على قوى الثورة”.

وأكد الحزب السير في الطريق القانوني للبحث عن الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة.

ولم يشر بيان “المؤتمر” إلى ما إن كانت تلك الهجمات قد أفضت إلى إصابات أو خسائر في الممتلكات من عدمه.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، أدى عبد الله حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.