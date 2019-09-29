إجلاء 538 راكبا اثر اندلاع حريق فى عبارة يونانية

وذكرت السلطات اليونانية - وفقا لصحيفة (جريك ريبورتر) على الإنترنت - أن الحريق اندلع في الطابق الرابع من مرآب السيارات بالعبارة "أوليمبيك شامبيون"، لكنه سرعان ما تم إخماد الحريق لأن أنظمة مكافحة الحرائق الأوتوماتيكية للسفينة عملت منذ اللحظة الأولى.
وأشار المسؤولون إلى أنه عندما تم اكتشاف الحريق، غيرت العبارة طريقها وتوجهت مباشرة إلى مدينة إيجومينيتسا، حيث قام جميع ركابها ومعظم أفراد طاقمها بمغادرة السفينة.
ولفتت الصحيفة إلى أن اثنين من الركاب تعرضا لمشاكل في التنفس بسبب الدخان داخل السفينة، ونقلا إلى المركز الصحي في إيجومينيتسا.
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