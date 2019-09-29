قال الأمين العام منظمة ”الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي“ (IGMG)، بكر أقطاش، إن محاولة طعن السيدات وقعت، خلال تنظيم مجموعة من السيدات فعالية نظمتها المنظمة في مدينة أولم بولاية بادن-فورتمبيرغ.
وأوضح أن شخصا اعتدى لفظيا في البداية على سيدات مسلمات تقفن خلف منصة تهدف للفت الانتباه للتميز الذي تتعرض له المسلمات في الغرب.
وأضاف أنه بعد الاعتداء اللفظي أخرج ذلك الشخص سكينا وحاول طعن السيدات وصرخ مهددا ”سأقتلكم“. مبينا أن المارة منعوا الشخص من طعن السيدات بالسكين.
وأشار أقطاش إلى توقيف الشرطة الشخص الذي حاول طعن السيدات، وفتح تحقيق بالواقعة.
وتأتي فعالية منظمة ”الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي“ (IGMG)، ضمن فعاليات أقامتها المنظمة في 25 مدينة ألمانية وهولندية، للفت الانتباه إلى التمييز الذي تواجهه المسلمات في الحياة اليومية.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا.. اعتداء بسكين على مسلمات في فعالية تناهض التمييز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.