إصابة عثمان ديمبلي.. ماذا ينتظر نجم برشلونة؟

وأشار البارسا في بيانه عبر الموقع الرسمي، إلى أن ديمبلي يعاني من شد في أوتار الساق اليسرى، وحمل زائد في بعضلة الفخذ.
وأوضح برشلونة أن عودة ديمبلي ستعتمد على مدى سرعة تعافيه.
وكان برشلونة غاب عن مباراة اليوم ضد خيتافي بمنافسات الجولة السابعة لليغا.
وحقق الفريق الكتالوني الفوز بهدفين دون رد على أرض خيتافي.
وعاد ديمبلي للمباريات أمام فياريال بعدما أصيب في مباراة الجولة الأولى أمام أتليتك بلباو، لكنه استبعد من قائمة مباراة خيتافي التي فاز فيها برشلونة بهدفين دون رد.
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