هل عقدت الحكومة اليمنية لقاء مع الحوثيين؟

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تغريدتين منفصلتين عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن حكومته تنفي عقد أي لقاءات مع ممثلين عن الميليشيا الإرهابية.
وكتب في التغريدة الأولى “ لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن عقد لقاء بين قيادات في الحكومة و #الميليشيا_الحوثية المدعومة من #إيران في العاصمة العمانية #مسقط“.
أما في تغريدته الثانية، فكتب الإياني قائلًا إن “ اللقاءات التي تتم بين الحكومة وميليشيا الحوثي معلنة ومحصورة في جولات المفاوضات التي ترعاها #الأمم_المتحدة وآخرها مشاورات #السويد“.
واعتبر وزير الإعلام اليمني أن ”مثل هذه الأكاذيب اصطياد في الماء العكر ومحاولة لتشويه مواقف الحكومة الثابت في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب #الميليشيا_الحوثية“.
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