أربيل تعرض تسليم بغداد حصة من النفط مقابل الرواتب ومخصص الموازنة

عرض برلمان إقليم كردستان في شمال العراق، السبت، ”كحسن نية“ تسليم 250 ألف برميل من نفط الإقليم إلى بغداد شريطة إلتزام الأخيرة بارسال رواتب موظفي الإقليم وحصته من الموازنة العامة.

وقال بيان لبرلمان الإقليم، إنه استمرارا للقاءات والزيارات إلى بغداد، قام وفد من البرلمان بزيارة وزير المالية الاتحادي فؤاد حسين، السبت.

وأضاف البيان أن الوفد كان برئاسة نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي، ورفقة نائب رئيس اللجنة المالية هيفيدار أحمد، ورئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية بلين اسماعيل.

وأوضح أن الوفد تطرق إلى العلاقات بين إقليم كردستان في شمال العراق والحكومة الاتحادية، وأكد على ”ضرورة حل المشكلات العالقة بين الجانبين عن طريق الحوار الحقيقي ووفقا للدستور العراقي وتثبيت حصة الإقليم في الموازنة العراقية العامة للعام المقبل 2020“.

وعرض هورامي -وفق البيان- تسليم إقليم كردستان ”على سبيل حسن النية“ 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة تسويق النفط الوطنية بالحكومة الاتحادية (سومو) شريطة إلتزام بغداد بارسال رواتب موظفي الإقليم وحصته من الموازنة العامة.

وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماعات التطرق إلى ضرورة وجود العلاقات الحسنة بين اللجان الدائمة في برلمان الإقليم واللجان التابعة لمجلس النواب العراقي والكتل الكردستانية في تبادل الآراء والمقترحات قبل إعداد أي مشروع قرار.

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وحسب البيان ذاته، تطرق وزير المالية الاتحادي فؤاد حسين إلى أهمية وجود علاقات حسنة بين حكومتي المركز والإقليم، مؤكدا على ضرورة حل جميع المشكلات العالقة عن طريق الحوار والتفاهمات.

فيما لم يصدر من بغداد حتى الساعة 21:30 (ت.غ) تعقيب بشأن عرض برلمان إربيل.

ونصّت بنود موازنة 2019 على أن تتولى الحكومة الاتحادية تأمين رواتب موظفي إقليم كردستان في شمال العراق، مقابل تسلم الإقليم لـ250 ألف برميل نفط يوميا، لتتولى شركة سومو الوطنية الاتحادية عمليات التصدير.

وقررت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، السبت الماضي، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن صادرات نفط إقليم كردستان في شمال العراق، تقدم تقريرها إلى رئاسة اللجنة خلال أسبوعين من تشكيلها.