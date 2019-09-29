سر خطير.. أردوغان دخل تحت الوصاية الروسية

جاء ذلك في مقال نشره موقع "أحوال تركية"، حيث وصف الكاتب المخضرم باجيك العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا بـ"شراكة غير متكافئة"، ولفت إلى أبعاد الوصاية الروسية على الحكومة التركية قائلاً، "هذه الوصاية تؤثر حتى على السياسة الداخلية في تركيا".
وأعاد الكاتب للأذهان أن طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو – 35" أجرت رحلات تجريبية فوق إسطنبول خلال هذا الشهر، وعلّق بقوله، "على الرغم من أن الطلعة الجوية كانت جزءاً من معرض جوي، إلا أن الجانبين التركي والروسي قدماها على أنها تحمل أهمية رمزية كبيرة".
وفيما يتعلق بالأبعاد الدولية لوصاية موسكو على أنقرة، نوّه الأكاديمي التركي بأن الرئيس التركي لا يبدو أنه سيتخلى عن شراء منتجات الدفاع الروسية، على الرغم من الانتقادات المتزايدة من حلفائها الغربيين.
وأشار باجيك إلى أن أردوغان يسعى لاستخدام علاقاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كورقة ضغط على الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة، ثم استدرك قائلاً، "إلا أن ثمة مشكلة كبيرة في علاقاته مع روسيا، إذ تتجاهل موسكو استراتيجية تركيا ضد الرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى أن روسيا اكتسبت نفوذاً في قضية أكراد سوريا".
ونعت الكاتب تحوّل تركيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودخوله في شبكة معقدة من العلاقات تُعد فيها روسيا القوة المهيمنة بـ"المفارقة الكبرى في سياسة أردوغان الخارجية"، موضحاً ذلك بأن أردوغان وبتحالفه مع بوتين دمر حلمه الخاص بالإطاحة بحكومة الأسد.
وأردف باجيك، أن الطبيعة غير المتكافئة لعلاقات تركيا مع روسيا ملحوظة في مجالات أخرى، مثل نظام التأشيرات والصادرات والواردات بين البلدين، مشدداً على أن القول الفصل في كل هذه المجالات لموسكو لا لأنقرة.
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