إضراب المعلمين بالأردن.. إلى أين وصل حتى الآن؟

أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين رفضها لعرض الحكومة بشأن زيادة رواتب المعلمين، مؤكدة استمرار الإضراب الذي دخل أسبوعه الرابع.

وقال ناصر النواصرة، نائب نقيب المعلمين، إن النقابة ترفض العرض الحكومي بشأن الزيادة، وإن فعاليات "أسبوع النشميات" مستمرة، مؤكدا أن "العلاوة لم تعد تعنينا" مقابل الاعتذار، مضيفا "كرامتنا أهم".

وجاء هذا التصريح ردا على مقابلة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، التي بثها التلفزيون الأردني مساء السبت، بين فيها قرار مجلس الوزراء، حول زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين، وفقا لموقع صحيفة "الغد" الأردنية.

وأضاف النواصرة حول العلاوة التي أقرتها الحكومة، قائلا: "نحن نتبرع بهذه الفتات للحكومة الأردنية".

وفي رسالة طمأنة، وجه النواصرة كلمة للطلاب، قائلا: "نحن قادرون على تعويض الطلبة عما فاتهم من دروس"، في إشارة منه إلى أن الإضراب مستمر.

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وقد أعلن الرزاز، في وقت سابق من اليوم، قرار رفع العلاوة التي يتقاضاها المعلم في نظام الرتب، موضحا أنها ستدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر، وحال انتظام الدراسة.

وأوضح الرزاز في تصريحات رسمية على التلفزيون الرسمي الأردني، أن "الزيادة للمعلم المساعد 24 دينارا (نحو 34 دولارا) وسيستفيد منها نحو 36 ألف، و 25 دينارا (أكثر من 35 دولارا) للمعلم ويستفيد منها نحو 31 ألف معلم، و 28 دينارا (نحو 39.5 دولار) ويستفيد منها نحو 18 ألف، إضافة إلى 31 دينارا (نحو 44 دولارا) للمعلم الخبير.

وتبلغ العلاوة التي تطالب بها النقابة، 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.