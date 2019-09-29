مطلب بحريني بشأن حزب الله.. ما هو؟

وقال آل خليفة، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "لا يمكن التغافل عن الدور الخطير لحزب الله في نشر الإرهاب وتنفيذ الأجندة الإيرانية، إن تبني النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود خلق شبكات من التنظيمات الإرهابية المتطرفة".
وأضاف: "نجدد الإشادة بالمسار الحاسم الذي تسلكه الولايات المتحدة في مجابهة إيران، ونؤكد دعمنا لمواصلة تجفيف منابع الإرهاب ووقف السياسات الهدامة لإيران".
وأكد وزير الخارجية البحريني على أن إمدادات الطاقة تتعرض للخطر جراء "سلوكيات" إيران، و"استهدافها المتكرر" للسفن التجارية.
وحمل آل خليفة إيران المسؤولية عن استهداف المنشآت النفطية في السعودية، وقال، إن "الإرهاب الإيراني ما يزال متواصلا منذ 35 عاما، ونجدد إدانتنا للاعتداء الإرهابي باستهداف منشآت نفطية في السعودية ونحمل طهران مسؤوليته".
وأعرب الوزير البحريني عن ترحيب بلاده بالبيان المشترك الصادر عن كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الذي حمل إيران المسؤولية عن الهجوم على المنشآت النفطية في السعودية، مؤكدا أهمية إعادة النظر في الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، الذي لا يفي بمقتضيات الأمن والسلام في المنطقة، حسب آل خليفة.
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