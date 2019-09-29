ماذا قالت السعودية عن جهود مصر في مكافحة الإرهاب؟

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية ، عن تأييد المملكة للجهود التي تبذلها مصر في سبيل مكافحة الإرهاب، وآخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء.

وأكد المصدر في بيان رسمي صدر عن الوزارة، "تضامن المملكة التام ومؤازرتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب والتطرف".

وتقدم البيان بـ "العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل".

وقد أعلنت القوات المسلحة المصرية يوم السبت، مقتل ضابط وإصابة 9 جنود أثناء اشتباك وتنفيذ أعمال تفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية شمالي سيناء.

وأكدت مصادر لـRT، أن الهجوم نفذه المسلحون باستخدام سيارات نقل، وقاموا بضرب "كمين التفاحة" في منطقة بئر العبد.