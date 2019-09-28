الإمارات تؤكد سيادتها على الجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، إن الإمارات دعت إيران إلى الحل السلمي للجزر الإماراتية الثلاث، ومع ذلك لم يتم الرد على هذه الدعوات".

وأعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، السبت، وجود وثائق تؤكد ملكية وسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة للجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران.

وأكد أن الاتفاق النووي مع إيران لم يحقق التوقعات المنشودة بدفعها إلى مبادئ حسن الجوار.

وتابع: "كان لا بد للاتفاق النووي مع إيران أن يأخذ رأي دول المنطقة، ويتطرق لكافة سلوكياتها وتدخلها في شؤون الدول وتطويرها لبرامج الصواريخ الباليستية".

وأوضح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "أن العمل المتعدد الأطراف هو السبيل ضد التصعيد والتطرف والإرهاب وتحقيق السلم والأمن الدوليين".

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على ضرورة محاربة التطرف ونشر قيم التسامح.

وتطرق للجانب السعودي، قائلا: "الاعتداءات على السعودية وأخرها على منشآت أرامكو، لا تمس بأمن المملكة وحسب، بل تطال الاقتصاد العالمي".