الأهلي يفوز يفوز على كانو سبورت برباعية نظيفة بدوري أبطال إفريقيا

ونجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز الرابع على التوالي منذ تولي السويسري رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق خلفًأ لمارتن لاسارتي.
وكرر المدرب السويسري إنجاز المدربين الأجانب مانويل جوزيه وخوان كارلوس جاريدو وباتريس كارتيرون بتحقيق الفوز في أول مباراتين يقود فيهما الفريق ببطولات إفريقيا.
وتأهل الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على كانو سبورت بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
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