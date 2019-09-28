الأهلي يفوز يفوز على كانو سبورت برباعية نظيفة بدوري أبطال إفريقيا

حقق الأهلي فوزَأ عريضًا مساء اليوم على حساب ضيفه كانو سبورت بأربعة أهداف دون رد في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز الرابع على التوالي منذ تولي السويسري رينيه فايلر مهمة تدريب الفريق خلفًأ لمارتن لاسارتي.

وكرر المدرب السويسري إنجاز المدربين الأجانب مانويل جوزيه وخوان كارلوس جاريدو وباتريس كارتيرون بتحقيق الفوز في أول مباراتين يقود فيهما الفريق ببطولات إفريقيا.

كما كرر نجح فايلر في تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية على الصعيدين الإفريقي والمحلي حيث بدأ مهمتنه بالفوز على كانو سبورت في غينيا بهدفين دون رد ثم الفوز على الزمالك في كأس السوبر المحلي بنتيجة 3-2 ثم الفوز على سموحة في الدوري المصري بهدف نظيف، ليعود ويفوز مجددا على كانو سبورت بنتيجة 4-0، ليكرر إنجاز مانويل جوزيه، وهو ما لم يجققه مدربوا الأهلي الأجانب كارلوس جاريدو وبيسيرو ومارتن يول وباتريس كارتيرون ومارتن لاسارتي.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على كانو سبورت بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.