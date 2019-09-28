وزير خارجية البحرين: إيران تمارس إرهابا ممتدا من عقود

وجدد وزير الخارجية البحريني التنديد بالاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية والتي تتحمل مسؤوليتها إيران.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية يجب النظر إليها باعتبارها مسألة سياسية تتعلق بالسيادة والأرض والحقوق، منوها بأنه على المجتمع الدولي العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع: "يجب على إسرائيل وقف ضم الأراضي الفلسطينية والإلتزام بالقرارات الدولية".
وفيما يتعلق بالجانب اليمني، قال "آل خليفة": "سنواصل جهودنا لإنقاذ اليمن والتصدي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وغيرها من التنظيمات الإرهابية".
وأكد دعم جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن، مشددا على ضرورة ردع حزب الله الإرهابي ووقف خطره في المنطقة.
ونوه بأن إيران تواصل اعتداءاتها على السفن التجارية في الممرات البحرية الدولية بالخليج العربي.
هذا والتقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين اليوم بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وبُحثت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فيي مختلف الأصعدة ,إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما اجتمع وزير الخارجية البحريني مع وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، مؤكدًا خلال الاجتماع اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية الراسخة مع الجمهورية اليمنية، وحرصها على تعزيز تلك العلاقات في شتى الأصعدة، مجددًا موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للجهود الهادفة لإعادة الأمن والسلم إلى الجمهورية اليمنية، ومؤكدًا أن مملكة البحرين والأشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن سيواصلون جهودهم ومساعيهم للتوصل لحلّ سلمي يحفظ لليمن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، ويضمن تحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
من جانبه عبر وزير الخارجية اليمني عن عميق تقدير أبناء الشعب اليمني للمواقف الأخوية الثابتة لمملكة البحرين ودعمها المتواصل للجمهورية اليمنية وعلى المستويات كافة، ومساعيها الدؤوبة لأجل تحقيق الأمن وتعزيز الاستقرار في اليمن
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