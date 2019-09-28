تشلسي يحقق فوزه الأول أمام جمهوره وتوتنهام يفوز بعشرة لاعبين

حقق تشلسي فوزه الأول هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعبه ستامفورد بريدج، بتغلبه على ضيفه برايتون بهدفين دون رد في الجولة السابعة التي شهدت فوز توتنهام على ضيفه ساوثامبتون 2-1، رغم لعبه أكثر من ساعة بعشرة لاعبين.

وافتتح الإيطالي من أصل برازيلي جورجينيو التسجيل من ضربة جزاء حصل عليها الشاب مايسون ماونت (50).

وحاول برايتون إدراك التعادل وأصاب العارضة، لكن البرازيلي ويليان حسم المواجهة بتصويبة أرضية من زاوية ضيقة (76).

Advertisements

وقال مدرب تشلسي فرانك لامبارد “كنا بحاجة للفوز. لم نخض مباراة كاملة سيطرنا فيها بشكل كاف. الخيبة الوحيدة هي عدم تسجيل المزيد من الأهداف”.

وفي المباراة الأخرى، افتتح الفرنسي تانغي ندومبيلي التسجيل لتوتنهام، بتسديدة يسارية قوية من داخل المنطقة هزت شباك الحارس أنغوس غان، بعد تمريرة من الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (24).

وبحسب الجزيرة نت لكن ظهير توتنهام العاجي سيرج أورييه طُرد باكرا لنيله إنذارين سريعين بعد خطأين متسرعين (31)، فعادل داني إينغز بعد خطأ فادح من الحارس الفرنسي الدولي هوغو لوريس الذي عجز عن السيطرة على كرة سهلة في متناوله على باب مرماه وقدمها هدية لخصمه (39).

وردا على هفوة لوريس، صنع الثلاثي سون والدانماركي كريستيان إريكسن وهاري كين هجمة موفقة أنهاها الأخير -هداف مونديال 2018- بنجاح هدفا ثانيا (43).

وأجرى المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 11 تغييرا عن التشكيلة البديلة التي خسرت أمام كولشيستر المتواضع منتصف الأسبوع في كأس الرابطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)