ترتيبات لزراعة (70) ألف فدان بمشروع حلفا

كشفت إدارة مشروع حلفا الزراعي عن بدء الترتيبات لزراعة (70) ألف فدان للعروة الشتوية، فيما أكدت انتظام انسياب الحصة المقررة من الجازولين والتي تصل إلى (30) ألف جالون أسبوعياً.

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وقال مدير المشروع المهندس محمد عبدو بحسب “إس إم سي” اليوم (السبت)، إنه تم تحضير التقاوى والبذور المحسنة لزراعة الموسم الشتوي، مبيناً أنه تم إدخال محاصيل الحبوب الزيتية المتمثلة في زهرة الشمس في مساحة تجاوزت (10) آلاف فدان، إضافة إلى البقوليات في مساحة (5) آلاف فدان، مشيراً إلى أن زراعة محصول القمح ستبدأ شهر نوفمبر المقبل بالتزامن مع بداية حصاد محاصيل العروة الصيفية.

وأعلن عبدو بدء إجراءات التمويل من قبل إدارة المشروع والبنك الزراعي وتسليم التقاوى والأسمدة والمعدات للمزارعين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)