الخرطوم الوطني يودع الكونفدرالية بالركلات الترجيحية

التاريخ: 28-سبتمبر-2019 فى : رياضة 1 مشاهدة تغلب فريق الخرطوم الوطني على مضيفه موتيمبا الكنغولي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما عصر أمس،بملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا،وبحسب صحيفة المجهر ضمن مباريات جولة الإياب لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)،سجل للكوماندوز “عمر ترمبيل” و”دومنيك”،ليعوض ممثل السودان في الكونفدرالية خسارته ذهاباً بذات النتيجة،ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي كسبها موتيمبا (2/4) وخطف بطاقة العبور لدور ال(16) من المسابقة. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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