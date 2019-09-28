الصناعة: إجراءات مرتقبة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق

التاريخ: 28-سبتمبر-2019
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كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن إجراءات مرتقبة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة، في وقت أكدت فيه عمل مسح لمراجعة وصيانة لكافة المصانع المتوقفة.
وقال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بحسب “إس إم سي” اليوم (السبت)، إن الوزارة ستعمل على معالجة الغلاء بالأسواق والاستفادة من التعاونيات في تخفيف الأعباء المعيشية، وأعلن أن الفترة القادمة ستشهد وضع مزيد من الضوابط والخطوات التي من شأنها أن تُسهم في تطوير الصناعة بالبلاد.
وكشف مدني عن ترتيبات لإجراء مسح للمصانع المتوقفة عن العمل ومراجعتها توطئة لإعادة تشغيل عدد منها حسب التقييم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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