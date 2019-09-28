حمدوك يبدأ زيارة إلى فرنسا غداً الأحد

التاريخ: 28-سبتمبر-2019
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يبدأ رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك غداً الأحد، زيارة إلى فرنسا، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مُشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وحسب الصيحة الآن فإن مصادر إعلامية مُتطابقة أكدت أنّ حمدوك سيبدأ اجتماعاته في باريس بعد غدٍ الاثنين ويلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، كما يشارك في مراسم تشييع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي توفي الأسبوع الماضي. وسيشارك في مراسم تشييع شيراك حوالي (30) من الرؤساء وقادة الحكومات في العالم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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