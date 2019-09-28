الخرطوم و موسكو تتفقان على التنسيق في جميع القضايا

التاريخ: 28-سبتمبر-2019
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بحث رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بنيويورك أمس تطور علاقات البلدين خلال المُرحلة المُقبلة.
واتفق الجانبان بحسب سونا – خلال اللقاء على مواصلة التعاون والتنسيق في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الاجتماع للقمة الإفريقية الروسية في “سوتشي” ومشاركة السودان فيها، بجانب مواصلة عمل اللجنة المشتركة بين البلدين وتعيين رئيس جديد للجانب السوداني فيها.
من جانبه قدم لافروف التهنئة لحمدوك بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء، كما بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وسبل دعمها وتطويرها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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