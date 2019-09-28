كوتينيو يسجل.. بايرن ميونيخ يتصدر الدوري الألماني

التاريخ: 28-سبتمبر-2019
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نجا بايرن ميونيخ من فخ التعادل ليفوز 3-2 على مستضيفه بادربورن ويتقدم إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت، مستفيدا من الهزيمة الأولى هذا الموسم للمتصدر لايبزيغ 1-3 أمام ضيفه شالكه.
وبحسب الجزيرة نت تقدم بايرن -الذي أهدر العديد من الفرص وسدد في إطار المرمى واهتزت شباكه مرتين في الشوط الثاني- عبر سيرج غنابري في الدقيقة الـ15.
وصنع غنابري الهدف الثاني لفيليب كوتينيو بعد عشر دقائق من الاستراحة، لكن كاي بروجر قلص الفارق بتسديدة مباشرة في الدقيقة الـ68.
وسدد روبرت ليفاندوفسكي كرة من فوق الحارس ليجعل النتيجة 3-1 في الدقيقة الـ80، غير أن تسديدة جاميلو كولينز الرائعة من 30 مترا قبل أربع دقائق من النهاية حافظت على آمال صاحب الأرض ومهدت الطريق أمام نهاية متوترة.
ويتصدر بايرن المسابقة برصيد 14 نقطة متقدما بنقطة على لايبزيغ الذي انضم إليه شالكه برصيد 13 نقطة في المركز الثالث بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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