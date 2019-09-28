في غياب ميسي وفاتي.. برشلونة يتغلب على خيتافي

التاريخ: 28-سبتمبر-2019
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قفز برشلونة إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه خيتافي 2-صفر اليوم السبت في الجولة السابعة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز فالنسيا على مضيفه أتلتيك بيلباو 1-صفر.
وبحسب الجزيرة نت افتتح النجم الأورغوياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الـ41، ثم أضاف جونيور فيربو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ49.
ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد المتصدر وبفارق الأهداف أمام ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد خيتافي عند سبع نقاط في المركز الـ11.
ويفتقد برشلونة جهود نجمه الأبرز ليونيل ميسي الذي يغيب للإصابة، كما أصيب أمس الجمعة أيضا نجمه الصاعد أنسو فاتي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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